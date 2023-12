Un stage international d'aïkido encadré par des experts japonais du célèbre "Humbo Dojo", ponctué par le premier passage de grade en Algérie, est prévu les 15 et 16 décembre à la Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline.

"La cérémonie d'ouverture de ce stage international sera rehaussée par la présence des présidents de la Fédération internationale le Néerlandais Wilko Wrisman, de la Fédération algérienne Nasser Rouibah, ainsi que celui de la Commission constituante de l'Union arabe de la discipline, le Saoudien Bassem Zaraa", précise l'instance algérienne.

"Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention d'amitié algéro- japonaise signée entre les Fédérations internationale et algérienne en 2022, après l'attribution à Nasser Rouibah de la décoration nationale du Japon de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or et d'Argent pour sa large contribution à la promotion de la discipline en Algérie", ajoute la même source.

Cet évènement contribuera également à la reconnaissance technique de la Fédération algérienne, qui est une condition sine qua non pour adhérer à l'instance internationale et dans la perspective de développer la discipline en Algérie, et étendre sa pratique.

A cet effet, l'instance algérienne s'est félicitée de la "grande réussite" du premier stage organisé les 3 et 4 aout dernier avec la participation de 850 athlètes et l'inscription de l'aïkido dans le programme d'exhibition des Jeux sportifs arabes 2023, disputés l'été dernier en Algérie.