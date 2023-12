L’université "Abou Bekr Belkaïd" de Tlemcen participe dans deux projets académiques africains pour développer la recherche scientifique dans diverses spécialités, a-t-on appris auprès des responsables de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Le vice-recteur de l’université, chargé des relations extérieures, de l’animation et des manifestations scientifiques, Hamza Cherif, a indiqué à l’APS qu’il s’agit de deux projets "Academy" et "Afridi" (projet d’appui à la formation, à la recherche et à l’innovation pour le développement interafricain), entrant dans le cadre des projets de coopération et de développement financés par l’Union européenne, dont la concrétisation s’étale sur cinq années, avec la collaboration de plusieurs universités africaines afin de développer et de consolider les relations entre les Etats africains.

Le projet "Academy", coordonné sur le plan scientifique par l’université de Tlemcen, vise à dynamiser les échanges interafricains entre les cadres de l’université et les étudiants de Master et de Doctorat, après l’a pprobation du comité scientifique composé d’académiciens, pour leur permettre de poursuivre leurs études dans des Etats adhérents à ce projet, à savoir le Ghana, l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya, dans les spécialités de l’Engineering, la biologie, l’économie et l’environnement, selon la même source. L’université de Tlemcen prend en charge la mobilité de 105 étudiants en Master et Doctorat des Etats africains sus-indiqués, dans le cadre de ce projet, a ajouté Hamza Cherif. Le deuxième projet "Afridi", dont l’université "Tunis El Manar" assure la coordination scientifique, comprend l’échange des étudiants de Master et de Doctorat, ainsi que des académiciens, entre les universités d’Alger, Madagascar, Burkina-Faso, Cameroun et Sénégal dans les spécialités des sciences économiques, de l’environnement et du Droit, a ajouté la même source. Pour rappel, l’université de Tlemcen participe dans cinq autres projets internationaux dans le cadre du programme de développement des compétences "Eramsus".