Une nouvelle œuvre artistique pour enfants intitulée "Tempête solaire" produite par le Théâtre régional Mahmoud-Triki de Guelma au titre de la saison artistique 2023-2024, est en cours de préparation, a indiqué mardi le metteur en scène de cette pièce, Hamdi Aribi.

Ecrite par le dramaturge Houari-Ghafoor Bouzeboudja d’Oran, la pièce sera interprétée par sept (7) comédiens, des jeunes pour la plupart, qui viennent juste d’être sélectionnés, a fait savoir à l'APS, M. Aribi.

Il a ajouté que la pièce, inspirée de la science-fiction, évoque une tempête de soleil qui frappe la Terre à cause de la pollution, du changement climatique et de l’inconscience des humains dont le comportement met à mal à l’environnement.

Il se trouve cependant qu’au milieu de la peur et de l’angoisse provoquées par la tempête, des extraterrestres venus de Mars et de Neptune apparaissent et aident les habitants de la Terre à résister à la tempête.

Le metteur en scène de cette œuvre au scénario alléchant a affirmé que la pièce devrait être prête dans deux mois environ après la finalisation des préparatifs techniq ues, esthétiques, scénographiques et musicaux.

La pièce qui se décline en plusieurs tableaux donnera lieu à un "pullulement" sur les planches et à des chorégraphies étudiées pour la circonstance, en plus d’une illustration musicale adaptée, de jeux de lumière et l’utilisation du data-show pour certaines scènes. Le responsable de la communication et des relations publiques du Théâtre régional de Guelma, Amine Guernine, a déclaré que la préparation de cette nouvelle œuvre artistique pour enfants coïncide avec la production d’une autre pièce destinée aux adultes, intitulée "Cassette", et qui devrait être présentée avant la fin de cette année. Le même responsable a ajouté que le Théâtre régional Mahmoud-Triki a produit, au cours de l’année 2023, "La Cité d’émeraude", une pièce pour enfants, dont la générale avait été donnée en février dernier à Constantine, et "Diwan El Garagouz", pour adultes, présentée au public en août 2023, également à Constantine.