Les participants à un séminaire national sur le traitement du phénomène de criminalité par les médias ont plaidé mardi à Skikda pour la formation de journalistes spécialisés dans les questions criminelles pour en réduire l’impact négatif sur la société.

Les intervenants durant la rencontre tenue à la bibliothèque centrale de l’université de Skikda ont préconisé de former les journalistes d’investigation spécialisés dans les crimes du fait que ces couvertures peuvent contribuer à la sensibilisation et la lutte contre la criminalité.

"Des enquêtes ont montré que les journalistes craignent le traitement médiatique des crimes du fait que la recherche de l’information sur de telles affaires peut les exposer à certains dangers", a relevé Pr. Toufik Amari de l’université Constantine-3 également journaliste qui a mis l’accent de l’importance de ces couvertures dans la lutte contre le crime. Pour Pr. Noureddine Lebdjiri de l’université de Skikda, les médias jouent un rôle important dans les sociétés modernes en tant que source d’information et les médias en Algérie doivent, a-t-il ajouté, observer ce rtaines règles dans le traitement médiatique du crime qui occupe une place de plus en plus importante dans les programmes des télévisions privées ainsi que dans la presse écrite.

Les séminaristes ont notamment préconisé d’unifier les termes médiatiques utilisés pour la couverture des crimes, de définir les règles légales et morales à respecter dans le traitement du contenu lié au crime et de réviser les programmes scolaires liés aux médias.

La rencontre a regroupé des conférenciers de 20 universités du pays pour débattre de la présence du contenu criminel dans les médias, les raisons de cette présence et le traitement de la criminalité par les médias, selon les organisateurs.