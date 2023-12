Le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, a affirmé, mardi, que malgré les tentatives de l'entité sioniste de faire de la bande de Ghaza un endroit invivable, "les Palestiniens n'iront nulle part" et que cette terre leur appartient.

Intervenant lors des travaux d'une nouvelle session du gouvernement à Ramallah, M.Shtayyeh, a "fustigé la fuite en avant de l'entité sioniste, dans son agression sanglante contre le peuple palestinien à Ghaza , déplorant que "les massacres qui ont fait plus de 18 000 martyrs et près de 52 000 blessés, deviennent de plus en plus horribles".

Il a noté, à ce sujet, que "les habitants de la bande de Gaza sont déplacés de leurs foyers. La famine y règne partout, en particulier dans le nord. Celui qui survit aux bombardements meurt de faim, et celui qui survit à la faim meurt blessé sans traitement", ajoutant que "l'occupation pousse avec force les citoyens du nord vers le sud et ceux de Khan Yunis et Deir al-Balah vers Rafah." Le Premier ministre palestinien a critiqué "tous ceux qui encouragent les sionistes à aller sur c ette voie, en particulier les Etats-Unis, dont la position est hypocrite".

" Ils (les Américains) disent qu'ils sont contre le meurtre de civils, mais ils empêchent l'adoption de résolutions au Conseil de sécurité pour arrêter la guerre", a-t-il regretté, notant que "cette position est contraire au droit international humanitaire". M. Shtayyeh a exigé, par ailleurs, de l'entité sioniste d'ouvrir les points de passage menant vers la bande de Ghaza, pour l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans un autre contexte, le Premier ministre palestinien a dénoncé "la rétention continue par le gouvernement sioniste des fonds de compensation", faisant observer que "l'entité sioniste mène une guerre contre le peuple palestinien à Ghaza, contre la diaspora et en Cisjordanie, contre l’humanité, contre la terre, contre l’argent et contre l’identité".