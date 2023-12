L’Union africaine (UA) a annoncé, mardi, qu’elle allait déployer une mission électorale en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre des élections générales prévues le 20 décembre dans le pays.

Dans un communiqué relayé par des médias, l’UA précise que cette mission sera composée de 65 observateurs et travaillera en RDC du 13 au 26 décembre. Les membres de cette mission ont pour objectifs, entre autres, de "faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d’élections démocratiques", annonce le communiqué de l’UA. Les observateurs vont également "contribuer à la bonne tenue d’élections crédibles et pacifiques en vue de la consolidation de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité dans le pays", ajoute l’UA.

Enfin, les membres de la mission vont "formuler des recommandations en vue d’améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer la solidarité et le soutien de l’UA à l’égard du peuple congolais". La mission s’entretiendra avec les parties prenante s au processus et observera les derniers jours de la campagne et les opérations de vote. Sur la base de ses conclusions, la mission publiera sa déclaration préliminaire après le jour du scrutin, fait savoir le communiqué de l’UA. Le 20 décembre, près de 44 millions d'électeurs inscrits, sur une centaine de millions d'habitants, sont appelés à élire leur président, mais aussi à choisir parmi 25 832 candidats aux législatives, 44 110 candidats aux élections provinciales et 31 234 aux municipales. La campagne pour la présidentielle qui opposera le président sortant Félix Tshisekedi, à 25 autres candidats, a officiellement démarré le 19 novembre.