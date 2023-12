L'hôpital Kamal-Adwan à Beit Lahia, au nord de la ville de Ghaza, a été pris d'assaut mardi par les forces d'occupation sionistes, après des jours de siège et de bombardements endurés par les patients, le personnel médical et les civils qui s'y sont réfugiés, ont indiqué les autorités sanitaires palestiniennes.

Le porte-parole du ministère de la Santé à Ghaza, Ashraf Al-Qudra , a déclaré que les forces sionistes "rassemblaient tout le personnel médical dans la cour de l'hôpital en vue d'une arrestation massive". Il a ajouté que le ministère craint pour la sécurité du personnel médical et que celui-ci pourrait être "exécuté". La semaine dernière, les forces sionistes ont arrêté des dizaines de Palestiniens qui s'abritaient dans des écoles du nord de Ghaza, les mettant dans des camions et les emmenant vers une destination inconnue. "Nous appelons les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge à agir immédiatement pour sauver la vie des personnes hospitalisées", a ajouté Al-Qudra. Plus de 18.000 Palestiniens so nt morts en martyrs et quelque 50.000 autres ont été blessés depuis le début de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza et la Cisjordanie le 7 octobre, selon le dernier bilan des autorités palestiniennes.