Le Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a adopté dimanche par consensus une résolution réclamant une aide humanitaire immédiate pour Ghaza. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a échoué à exiger un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, du fait du véto des Etats-Unis, les 34 pays membres du Conseil exécutif de l'OMS appellent tous au "passage immédiat, durable et sans entrave de l'aide humanitaire" dans cette enclave palestinienne.

La résolution demande d'octroyer des autorisations de sortie aux patients, de fournir des médicaments et du matériel médical pour les civils, et de permettre à toute personne privée de liberté d'avoir accès aux soins médicaux. La résolution des 34 pays membres du Conseil exécutif dit en outre sa "grave préoccupation" quant à la situation humanitaire et aux "destructions généralisées", et appelle à la protection de tous les civils.

Les ministres iranien et russe des AE appellent

à renforcer l'aide à Ghaza

Le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et son homologue russe Sergueï Lavrov ont appelé lundi à renforcer la livraison d'aide humanitaire à la bande de Ghaza.

Lors d'une conversation téléphonique, les deux parties ont discuté des derniers développements à Ghaza et en Cisjordanie, ainsi que de la nécessité de mettre immédiatement fin à l'agression meurtrière sioniste, selon un communiqué publié sur le site du ministère iranien des Affaires étrangères.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déploré vendredi le veto américain sur une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu humanitaire immédiat à Ghaza, décrivant cette décision comme un feu vert donné à l'entité sioniste pour continuer à massacrer le peuple palestinien.

M. Amir-Abdollahian a également évoqué la rencontre qui a eu lieu jeudi entre le président iranien Ebrahim Raïssi et son homologue russe Vladimir Poutine, soulignant la nécessité de poursuivre les contacts et les consultations entre les hauts responsables des deux pays. Le ministre russe des Affaires étrangères a pour sa part appelé à poursuivre les efforts internationaux en faveur d'un cessez-le-feu à Ghaza, à envoyer davantage d'aide à l'enclave côtière et à créer un Etat palestinien indépendant. Il a décrit les récentes discussions entre les présidents russe et iranien comme "très importantes", et a exprimé sa satisfaction quant aux progrès des relations bilatérales.