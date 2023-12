Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu mardi un entretien téléphonique avec le prince héritier de l'Etat du Koweït, Cheikh Mishaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, lors duquel il s'est enquis de l'état de santé de l'Emir du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a eu, mardi, un entretien téléphonique avec le prince héritier de l'Etat du Koweït, pays frère, Cheikh Mishaal al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, lors duquel il s'est enquis de l'état de santé de son frère l'Emir de l'Etat du Koweït, Nawaf al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, lui souhaitant ainsi qu'au peuple koweitien frère bien-être, santé et prospérité", lit-on dans le communiqué. De son côté, le prince héritier a exprimé "ses remerciements et sa gratitude au Président de la République pour ces nobles sentiments, lui souhaitant ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité", ajoute le communiqué.