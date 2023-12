La sélection algérienne de futsal disputera deux matchs amicaux contre son homologue dominicaine les 15 et 16 décembre à la salle Harcha Hassan (Alger), en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2024, a indiqué mardi la fédération algérienne de football (FAF).

L'équipe algérienne sous la conduite du sélectionneur national Nordine Benamrouche est en stage depuis dimanche 10 décembre à Alger. Seize (16 joueurs) prennent part à ce regroupement qui sera ponctué par deux matchs amicaux contre la République dominicaine (106ème au classement FIFA), le vendredi 15 et samedi 16 décembre à la salle Harcha Hassan.

Hier lundi, le staff technique a programmé deux séances d’entraînements au niveau de la salle de La Coupole, au Complexe Olympique Mohamed Boudiaf : l’une matinale (10h30 – 12h00) et la seconde en fin d’après-midi (18h30 – 20h00), selon la même source. La première a été consacrée à une activation cardio-vasculaire par un travail technique puis à des jeux réduits de 4 contre 4 avec appuis.

La séance du soir a consisté en un échauffement PPG (préparation physique générale) plus un travail technique sur le tir. Ensuite, le coach national a invité les coéquipiers du sociétaire du Futsal Bordj Bou-Arréridj Abdelraouf Djelloul qui a remplacé Azzedine Takedjrad de l’UJS Toulouse (France) à des jeux réduits avec appuis sur la moitié de terrain sur le thème progresser / finir.

Pour rappel, le tirage au sort pour déterminer le calendrier des éliminatoires de la CAN-2024 de Futsal aura lieu au cours de la dernière semaine de décembre 2023. Huit nations seront qualifiées à la phase finale prévue au mois d'avril 2024 dans un pays qui reste à déterminer après le retrait du Mozambique de son organisation.

Outre l'Algérie, la liste des sélections concernées par les éliminatoires se compose aussi de l'Angola, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de l'Egypte, du Ghana, de Libye, du Maroc, de la Namibie, de la Tanzanie et de la Zambie. La précédente édition de la CAN de Futsal s'est déroulée en 2020 au Maroc et remportée par le pays organisateur.