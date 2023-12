L'échéphile algérienne Chahrazed Djerroud a sacrée championne d’Afrique des échecs individuel juniors, clôturé ce lundi à Nouakchott (Mauritanie), après huit jours de compétition. Djerroud a dominé largement la compétition féminine avec 8 points en neuf rondes, devant les Angolaises Paulo Jemina avec 6,5 points et Pirez Luzia avec 6 victoires.

Chez les garçons, l'Algérien Tarek Hellal a terminé la compétition à la deuxième place, devancé par l'Egyptien Wafa Hamed, invaincu durant les neuf rondes. Le Sud-africain Mhango Banele a complété le podium.

A l'issue de cette phase finale du Championnat d’Afrique individuel, disputé selon le système suisse en huit rondes à la cadence de 90 minutes au finish, avec ajout de trente secondes par coup joué, les deux échéphiles vainqueurs, l'Algérienne Chahrazed Djeddour et l’Egyptien Wafa Hamed représenteront l’Afrique au championnat du monde junior en 2024, dont le lieu reste à déterminer.

Cette compétition africaine, organisée du 4 au 11 décembre par la Fédération mauritanienne des échecs sous l’égide de la Confédération africaine de la discipline, a regroupé 28 jeunes échéphiles, 11 filles et 17 garçons de douze pays africains: Algérie, Angola, Mauritanie, Nigeria, Afrique du sud, Sénégal, Libye, Egypte, Zambie, Zimbabwe, Maurice et Maroc.