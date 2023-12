Le coureur algérien Anis Benstiti a décroché la deuxième place au 10 kilomètres sur route de Hyères, disputé dimanche en France, avec un chrono de 28 minutes et 47 secondes.

La course a été remportée par le Français Simon Bédard, en 28:26", alors que le podium a été complété par Nicolas-Marie Daru, avec un chrono de 28 minutes et 52 secondes. C'est ce même Simon Bédard qui avait remporté le 5 kilomètres en 14:11", devant deux Algériens : Abderrahmane Anou, entré en deuxième position, en 14:13", et Abdelhamid Zerrifi, ayant complété le podium, en 14:43".