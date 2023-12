L'Algérien Farouk Dehili, a été désigné nouvel entraîneur de la sélection nationale de handball senior hommes, en remplacement de Salah Bouchekriou, qui a été démis de ses fonctions, a annoncé la Fédération algérienne de handball (FAHB).

"La Fédération algérienne de handball annonce officiellement la désignation de Farouk Dehili nouvel entraineur de la sélection algérienne messieurs", a indiqué l'instance fédérale lundi soir sur sa page officielle sur Facebook.

Cette nomination à la tête du Sept national intervient quelques jours après le limogeage de l'ex-sélectionneur national Salah Bouchekriou et du Directeur technique national (DTN), Filali Kord El-Oued, pour des raisons "disciplinaires" et "fautes administratives", selon l'instance fédérale.

Dehili (50 ans), devient ainsi le 26e entraineur national de l'équipe A messieurs depuis l'indépendance.

Il aura comme mission de préparer le sept algérien pour la Coupe d'Afrique des nations, prévue du 17 au 27 janvier en Egypte où les "Verts" évolueront dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Gabon et de la Libye.

Pour rappel, l'équipe sacrée en Egypte se qualifiera directement aux Jeux olympiques JO-2024 de Paris, alors que le finaliste disputera un tournoi qualificatif en mars prochain. Les cinq premiers de la CAN-2024 représenteront le continent africain au mondial 2025 prévu en Croatie, Danemark et Norvège.

L'ancien entraineur de la JSE Skikda (Champion d'Algérie et vainqueur de la Coupe, 1/2 finaliste coupe d'Afrique des clubs) 1/8eme de finale avec la sélection nationale des U-21 lors du Mondial 2011 et ancien DTN en 2017, actuellement entraîneur de l'équipe qatarie d'Al Shamal, aura la lourde tâche d'atteindre les objectifs des Verts lors de la CAN 2024 en Egypte, à savoir une qualification pour le prochain mondial.