La 6e édition du Salon national de calligraphie a été ouverte lundi à la Maison de la culture "Abdelkader Alloula" de Tlemcen, sous le slogan "La Palestine secoue les lettres". La cérémonie inaugurale de cette manifestation artistique, dédiée à la mémoire du calligraphe Tayeb Laïdi et organisée à l’initiative du Musée national de calligraphie islamique de Tlemcen, a été marquée par l’exposition de 27 tableaux réalisés par 12 calligraphes des wilayas de Laghouat, Djelfa, Ouargla, Chlef, Relizane, M’sila, Guelma et Sétif, qui ont proposé des œuvres où l’alphabet arabe est décliné sous différentes formes et couleurs.

Le Salon, dont la clôture est prévue jeudi prochain, met également en compétition des artistes spécialisés dans cette forme d’expression artistique, dans le cadre d’un concours national axé sur le thème de la question palestinienne et le combat du peuple palestinien pour le recouvrement de sa terre et sa dignité, indique-t-on.

Les organisateurs du Salon ont, d’autre part, programmé une conférence aux cours de laquelle sera évoqué le défunt calligraphe Tayeb Laïdi et sa contribution da ns la promotion de cet art.

Par ailleurs, un atelier sur l’utilisation de la calligraphie arabe dans les arts plastiques destiné aux étudiants du département des arts de l’université "Abou Bekr Belkaïd" de Tlemcen, ainsi qu’au profit des étudiants de l’antenne locale de l’Ecole nationale des Beaux-arts, fait également partie du programme mis sur pieds par les organisateurs, qui ont prévu à l’attention des hôtes de la capitale des Zianides une virée touristique pour la découverte des sites et monuments historiques de la ville.

Le Salon vise, selon le directeur du Musée national de calligraphie, sis à Tlemcen, à vulgariser cette forme d’expression et les champs de son utilisation, notamment les arts plastiques, de même qu’à encourager les échanges entre les professionnels.