Le Musée central de l'Armée a organisé, lundi, des activités historiques commémorant les manifestations du 11 décembre 1960 sous le slogan "les manifestations du 11 décembre 1960: épopée d'un peuple épris de vie", indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

Ces activités s'inscrivent dans le cadre de "la préservation de l'histoire et de la mémoire nationale à travers la commémoration de diverses fêtes, événements nationaux et étapes historiques à l'image des manifestations du 11 décembre 1960", précise la même source. Lors de cette manifestation commémorative, un colloque historique a été organisé, à l'entame duquel un film documentaire intitulé "La Révolution de libération la stratégie de la victoire" a été projeté, ajoute la même source, soulignant que "diverses interventions et un témoignage vivant d'un moudjahid qui a vécu l'événement ont également été présentés, avant l'inauguration d'une exposition de photographies historiques perpétuant cette étape historique importante de notre glorieuse Révolution de libération nation ale". Cette célébration a également été marquée par "la présence de Madame Zoubiri Khaira, veuve du défunt moudjahid, le Colonel Youssef Al- Khatib, où des photographies sur la Wilaya IV historique et des pièces d'armes appartenant au défunt moudjahid ont été exposées", note le communiqué, ajoutant que "ces pièces d'armes ont été remises au ministère de la Défense nationale par la veuve du défunt, conformément à sa volonté personnelle exprimée de son vivant, afin de les exposer au niveau du Musée central de l'Armée". "A l'issue de cet événement, et au nom du Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, la veuve du défunt a été honorée en signe de considération pour cette honorable initiative qui est à même de préserver la mémoire nationale et de transmettre aux générations qui se succèdent ses valeurs authentiques d'héroïsme, d'abnégation et de sacrifice envers la patrie, mais aussi en hommage à cette figure nationale historique et sa place distinguée dans notre Glorieuse Révolution de libération", conclut le communiqué.