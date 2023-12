Un certain nombre d'écoles abritant des Palestiniens déplacés dans la région d'Al-Faluga, au nord de la bande de Ghaza, ont été prises d'assaut, lundi, par les forces sionistes, rapportent des médias.

Les écoles affiliées à l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) accueillent des milliers de personnes déplacées palestiniens. Des sources bien informées citées par des médias ont rapporté que "les forces de l'armée sionistes ont pris d'assaut un certain nombre d'écoles dans la région d'Al-Faluja, en ont expulsé les femmes et les enfants et ont arrêté les hommes".

"Un état de panique et de peur régnait parmi les femmes et les enfants qui quittaient les écoles sous le sifflement des balles et le feu des bombardements sionistes, ont ajouté les mêmes sources.