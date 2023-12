La faim est désignée comme le problème le plus préoccupant auquel sont confrontés les enfants dans le monde en 2023, selon les résultats d'enquête de l'organisation Save the Children dévoilés lundi.

L'enquête menée auprès de plus de 25 000 adultes entre septembre et octobre, constitue la plus grande étude d'audience mondiale de ce type réalisée par l'agence humanitaire.

Elle reflète l'urgence de la crise alimentaire qui s'étend à travers le monde en raison de la combinaison de la crise climatique, les conflits et les retombées économiques de la pandémie de Covid-19. L'étude a révélé que "45 % des adultes interrogés dans 13 pays pensent que la faim est le problème qui touche le plus les enfants dans leur pays et dans le monde". Save the Children a mené l'enquête dans des pays à revenu élevé, intermédiaire et faible. Les participants à l'enquête pouvaient choisir jusqu'à trois options parmi une liste de 10 problèmes affectant les enfants. La faim est identifiée par 40 % des personnes interrogées comme une préoccupation majeure à l'égard des enfants, suivie par la "violence enver s les enfants" avec environ 39 %. En revanche, les thèmes "changement climatique" et "urgences et catastrophes naturel es" ont reçu le moins de voix, avec respectivement environ 14 % et 10 %.

La crise alimentaire s'est poursuivie dans des pays comme le Soudan, l'Afghanistan et la République démocratique du Congo, selon l'ONG. Dans ce contexte, Save the Children appelle les dirigeants du monde à s’attaquer aux causes profondes de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle aiguë et à une plus grande collaboration entre les gouvernements, les organisations de développement et humanitaires et les groupes climatiques.