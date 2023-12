Les localités Chahid Slimani et Oued Lahdjel relevant de la commune de Stitten (El Bayadh) ont été raccordées au réseau du gaz de ville, mis en service lundi, a-t-on appris de la Direction de l’Energie et des Mines.

Le chef de service électricité et gaz Amiri Naïmi a indiqué à l’APS que cette opération de développement, réalisée dans le cadre du programme sectoriel du ministère de tutelle, concerne le raccordement de 75 foyers des deux localités au réseau du gaz, faisant observer que la longueur du réseau de distribution réalisée a atteint 13 kilomètres et la longueur du réseau d’acheminement 16 km, pour un coût de plus de 724 millions DA. Selon la même source, cette opération entre dans le cadre du projet de développement portant sur le raccordement de 10 zones enclavées et d’autres localités au réseau de distribution de cette source d’énergie au profit de plus de 1.100 logements ruraux.

Auparavant, le réseau de gaz pour le raccordement de six localités a été réalisé, à savoir Mekther, Ouafek et Mouilha, au chef lieu de wilaya, de Sidi Ahmed Bel Abbes à Boualem, de Benhadjam à E l Meharra et de Tassina à Sidi Amar.

Les travaux sont actuellement en cours pour le raccordement des localités de Toualil et d’El Maghsal , dans la commune de krakda, qui restent de cette opération de développement, lesquelles comprennent plus de 230 foyers qui seront raccordés au gaz, sachant que la réalisation du réseau de distribution a été achevée, tandis que les travaux ont été lancés, le mois de décembre en cours, pour la réalisation du réseau d’acheminement, selon la même source.