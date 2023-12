Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a pris part lundi à Doha (Qatar) aux travaux de la 111e réunion du Conseil des ministres de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (OAPEC), a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre ministérielle à laquelle a assisté M. Arkab, en compagnie des présidents directeurs généraux (P-dg) de Sonatrach et de Sonelgaz, en marge de sa participation aux travaux de la 12e édition de la conférence arabe sur l'énergie, les participants ont abordé plusieurs points inscrits à l'ordre du jour de la réunion et évoqué des thématiques liées aux activités de l'organisation, à l'instar de l'adoption du budget 2024 de l'organisation et du suivi du développement et de la restructuration des activités de l'OAPEC", précise le communiqué.

Le conseil a, également, procédé à l'examen du rapport général de 2023 élaboré par le Secrétariat général, et des études techniques réalisées par l'organisation, ainsi qu'à l'adoption du Prix de la recherche de 2022, qui a traité des thématiques liées à la réduction de l'empreinte carbone dans les industries pétrolière et gaziè re.

A cette occasion, les participants à la réunion "se sont félicités de l'organisation par l'Arabie Saoudite en 2027 de la 13e conférence arabe sur l'énergie", dont "la présidence de la prochaine session a été confiée au Qatar conformément à la Convention de création de l'organisation".

Il a aussi été convenu de "tenir, le 15 décembre 2024 au Koweït, la prochaine réunion du Conseil des ministres".

Par ailleurs, le ministre de l'Energie et des Mines s'est entretenu avec nombre de ses homologues prenant part à la 12e conférence arabe de l'énergie et aux travaux de la 111e réunion du Conseil des ministres de l'OAPEC, en présence des P-dg de Sonatrach et de Sonelgaz et des cadres du ministère, dont le ministre d'Etat qatari à l'énergie, Saad Sherida Al-Kaabi, ajoute la même source.

A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération et de partenariat entre l'Algerie et le Qatar en matière d'énergie, notamment les hydrocarbures, et les perspectives de leur renforcement à l'ombre de "la profondeur et la solidité des relations fraternelles ancrées entre les deux pays, mais aussi en application des directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, Son Altesse, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani".

Les deux parties ont, en outre, examiné l es opportunités de coopération et d'investissement dans l'industrie gazière, ainsi qu'un éventuel partenariat entre Sonatrach, Qatargas et d'autres sociétés étrangères en matière de développement de projets communs dans toutes les chaines de valeurs pour le développement de la filière gaz, outre une éventuelle coopération dans le domaine minier en Algérie notamment la recherche, l'exploitation et la production de produits miniers.

Autre point abordé, les préparatifs en prévision de la tenue des travaux du 7e Sommet des chefs d'Etats et de Gouvernements du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) prévu à Alger, se félicitant, par là même, du niveau de coopération et des concertations permanentes entre les deux pays dans le cadre du GECF.

Dans ce cadre, M. Arkab s'est entretenu avec son homologue libyen, Mohamed Ahmed Aoun, avec lequel il a examiné les opportunités disponibles pour un partenariat et un investissement entre les deux pays dans les différents domaines d'hydrocarbures et d'électricité, notamment dans le cadre de la reprise d'activités par Sonatrach en Libye et de l'élargissement de ces activités dans le domaine des services pétroliers et de formation.

Evoquant les voies de renforcement de la coopération entre la compagnie libyenne d'électricité "General Electricity Company of Lib ya" (GECOL) et Sonelgaz, en sus des perspectives de leur développement, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations liant les entreprises des deux pays dans le secteur de l'énergie.

La Conférence arabe sur l'énergie a été l'occasion pour le ministre de l'Energie et des Mines de s'entretenir avec le Secrétaire général (SG) du GECF, Mohamed Hamel, avec lequel il a évoqué la situation du marché mondial du gaz et les perspectives de son développement sur les court, moyen et long termes et les préparatifs en prévision du 7e Sommet des chefs d'Etats et de Gouvernements du GECF . Le ministre a réaffirmé à cette occasion la nécessité de faire du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) une véritable source de propositions, d'expertise et de consultations dans le domaine de l'industrie gazière. Il a insisté également sur la nécessité de promouvoir le dialogue entre les producteurs du gaz et les pays consommateurs en vue de garantir des approvisionnements énergétiques fiables à des coûts raisonnables partout dans le monde, selon la même source. Le ministre s'est entretenu également avec son homologue libanais, M. Walid Fayad, avec lequel il a passé en revue les relations de coopération entre les deux pays frères, ainsi que les opportunités de coopération dans les domaines de l'é nergie et des mines, notamment dans le domaine des hydrocarbures et des produits pétroliers.

Le ministre de l'Energie et des Mines a achevé ses rencontres avec ses homologues par un entretien avec le ministre syrien du Pétrole et des Ressources minérales, Firas Hassan Kaddour, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie et des mines, notamment dans le domaine des hydrocarbures.

Les deux parties ont évoqué les opportunités de coopération et d'investissement entre les sociétés des deux pays à toutes les étapes de la chaîne de valeur du secteur des hydrocarbures, ainsi que les voies et les moyens de coopération en matière de formation entre Sonatrach et Sonelgaz et les sociétés syriennes dans les domaines des hydrocarbures, de l'électricité, du transport des énergies et des produits pétroliers, selon la même source.