Le Directeur Général d'Air Algérie, M. Yacine Benslimane a tenu une réunion de travail avec les représentants des agences de voyage à la Direction régionale de la compagnie à Oran, consacrée à l'examen et au renforcement de la coopération entre les deux parties, a indiqué lundi un communiqué d'Air Algérie.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres de la compagnie, a permis aux deux parties "de dialoguer et de se concerter dans le but de renforcer le partenariat et de promouvoir la coopération", notamment la présentation et l'explication des attentes et des orientations des agences de voyage, premier partenaire d'Air Algérie, ainsi que l'écoute de leurs préoccupations.

La réunion vise, également, à tirer avantage des expériences de ces agences, notamment dans le contexte des défis auxquels est confronté le transport aérien, notamment la concurrence entre les compagnies aériennes, ajoute la même source, soulignant que les réunions de travail avec les agences de voyage permettent de concevoir et de proposer de nouveaux produits aux clients, tel le nouveau programme de voyage l ancé par Air Algérie, "Zéro bagage", qui permet de voyager avec un seul bagage à main à des prix plus bas.

Des réunions de travail seront, également, organisées avec d'autres agences de voyage, notamment les agences du sud algérien, pour écouter leurs préoccupations afin de proposer de nouveaux produits, ajoute Air Algérie.