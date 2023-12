Les participants à une journée d’étude sur "le rôle de la finance islamique dans le développement de l’économie", organisée lundi à Oum El Bouaghi, ont affirmé que la finance islamique garantit "l’intérêt des citoyens et investisseurs". Présidant cette rencontre regroupant dans la commune d’Ouled Hamla des banquiers, des imams et autres concernés, le président du Haut conseil islamique (HCI), Bouabdallah Ghlamallah a indiqué dans une déclaration à la presse que "le citoyen et l’investisseur recherche le Halal dans leurs transactions et s’attachent à éviter l’usure et cela est assurée par la finance islamique par les formules Mourabaha et Moucharaka". Il a également ajouté que les banques islamiques encouragent cette catégorie d’investisseurs en assurant des opérations Halal et rentables. Membre du (HCI) et de l’Instance nationale de Fetwa, Kamel Bouzidi, a relevé le succès des banques islamiques à attirer l’épargne et financer des projets d’investissement qui participent à la dynamique économique.

Le succès des banques islamiques est désormais visible pour les citoyens et est devenu attractif pour beaucoup d’entre eux, a ajouté, M. Bouzidi. Pour sa part, Mohamed Boudjellal, expert financier et membre du HCI, a relevé l’intérêt porté par le Haut conseil islamique à la finance islamique. Cette journée a été organisée par le Haut conseil islamique et l’instance religieuse nationale de fetwa de l'industrie monétaire islamique relevant de ce conseil en coordination avec la direction locale des affaires religieuses et des wakfs.