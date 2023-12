Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, Laid Rebiga a présidé, lundi soir dans la wilaya de Tiaret, l’inauguration et le lancement de plusieurs projets liés à la mémoire nationale et au développement, à l’occasion de la commémoration du 63e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Dans la commune de Faidja, une stèle commémorative a été inaugurée, de même qu’une place réalisée au carré des martyrs au centre-ville pour un coût de 6,9 millions DA sur budget communal, ainsi qu’un groupe scolaire dans la zone rurale "El Moutawaidine", en plus de la remise de véhicules de transport scolaire à huit communes pour la prise en charge de plus de 1.200 élèves de zones rurales. Dans la ville de Mahdia, il a donné le coup d’envoi aux travaux de protection du centre de torture colonial français "Berdo", dotés d’une enveloppe de 41,7 millions DA allouée à ce projet, qui porte sur la réalisation d'un carré pour la réinhumation des ossements de 69 chahid enterrés actuellement dans d'autres cimetières, ainsi qu'une stèle commémorative pour faire c onnaitre ce centre. A ce propos, M. Rebiga a affirmé que son département ministériel continue à réhabiliter les sites et monuments historiques pour en faire une attraction touristique pour les citoyens, notamment les nouvelles générations, dans le cadre de la promotion du tourisme historique.

Il a souligné que la commémoration de l’anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960 et autres dates historiques font partie de la mémoire nationale que nous devrons faire découvrir davantage aux nouvelles générations, en tant que "rempart de leur culture historique et repère dans la bataille d’édification qu’ils mènent actuellement".

La délégation ministérielle a rendu visite, dans la ville de Ksar Chellala, à la veuve du moudjahid Kaddour Cherif Mustapha, un ex membre du secrétariat national de l'Organisation des moudjahidines (ONM).

Le ministre s’est enquis également de l'état de santé d'un nombre de moudjahidine et ayants droit de plusieurs wilayas en convalescence au centre de cure et de repos des moudjahidine dans la commune de Serghine.