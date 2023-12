Une stèle à l’effigie du colonel Amirouche, chef de la wilaya III historique, a été inaugurée lundi au village de Tizi-Lemnâa, en présence d’une foule nombreuse composée des compagnons d’armes du chahid, des représentants de sa famille, notamment son fils, Nourredine Ait-Hamouda, un représentant de la wilaya et beaucoup de citoyens.

Le village, situé à 6 km d’Amallou et trônant à une altitude de plus de 1.000 mètres, avait de la peine à contenir tous ses hôtes, venus de plusieurs régions du pays, notamment de Sétif, Bordj-Bou-Arredj et Tizi-Ouzou dont certains ont partagé des moments historiques marquants avec le chef de leur wilaya historique. "C’était un héros, un homme très courageux, aimé de tous.

Et c'est ainsi qu'il a défendu l’Algérie et a donné sa vie pour elle", a déclaré un moudjahid, qui a exprimé la joie que lui a procuré l'œuvre mémorielle qui plastronne à une hauteur d’homme à la périphérie du village, au bord de la route principale et posée de telle sorte à ce qu’elle soit apparente de tous les cotés.

Amirouche y est représenté dans une position majestue use et tenant une mitraillette à la main.

Pour rappel, une statue à effigie du colonel Amirouche a déjà été inaugurée en aout 2020 près du village natal de cet héros de la guerre de l'indépendance, Tassaft Ouguemoun à Ath Yenni, dans la wilaya de Tizi-Ouzou.