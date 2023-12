Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a effectué, lundi, une visite d'inspection du projet de la cité médiatique "Media City" à Alger, où il s'est réuni avec les bureaux d'études, les entreprises de réalisation et les responsables du projet, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de la réunion qui s'est déroulée en présence de l'ensemble des intervenants, notamment la Direction des ressources en eau (DRE) et Algérie Télécom (AT), la Direction des équipements publics, ainsi que le directeur général des équipements publics au niveau central, le bureau d'études a présenté un exposé détaillé sur les études réalisées relatives aux travaux d'aménagement extérieur, ainsi que sur le taux d'avancement des travaux relatifs à l'aménagement. Il a été également question des obstacles techniques notamment le transfert des réseaux et des canalisations qui traversent l'assiette du projet.

Les travaux de réalisation de la canalisation principale en béton qui couvrira l'écoulement des eaux sur une superficie totale de 75 ha (écoulement des eaux pluviales et des eaux d'assainissement), la production de près de 250 de ces canalisations en béton de dimension 2x2 m, ayant été achevée. Lors de sa visite d'inspection, M. Belaribi a donné des instructions à tous les intervenants, à l'effet d'améliorer la gestion des travaux d'aménagement extérieur, de réaliser toutes les canalisations au niveau de l'assiette du projet, de transférer tous les câbles et les canalisations qui entravent l'opération de réalisation, et ce après l'approbation d'un nouveau plan pour l'opération de transfert des réseaux, notamment le réseau d'électricité, l'alimentation en eau potable (AEP), ainsi que le réseau de la fibre optique. Au terme de sa visite, le ministre a mis l'accent sur l'importance d'une bonne préparation de l'infrastructure qui permettra de faciliter le lancement des travaux de réalisation de la cité médiatique.