Le vice-ministre italien des Entreprises et du "Made in Italy" Valentino Valentini a souligné lundi à Oran la disposition de son pays à "soutenir toutes les initiatives, que ce soit dans la fabrication automobile ou dans d’autres domaines devant développer les relations entre l’Algérie et l’Italie".

M. Valentino Valentini a ajouté lors de son intervention à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’usine automobile de marque italienne Fiat à la zone industrielle de la commune de Tafraoui, dont le ministre de l’industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun a supervisé , qu’il est "très satisfait de la présence des compagnies italiennes en Algérie et nous œuvrons à soutenir ce genre d’initiatives, soit dans le domaine de la fabrication automobile ou dans d’autres domaines devant développer les relatons bilatérales". Le même responsable a relevé dans ce contexte que l’Italie a lancé la concrétisation d’un plan de développement des relations de coopération avec l’Afrique dit +plan Mattei+, "à partir de l’Algérie, en tant que portail de l’Afrique". Pour sa part, Carlos Tavares, Directeur général du groupe Stellantis, auquel appartient la marque Fiat, a souligné que son groupe propose à la clientèle algérienne neuf types de véhicules et deux marques "Fiat" et "Opel", soulignant que "jusqu'à présent, 75.000 véhicules de marque Fiat ont été importés et 3.000 autres véhicules Opel". Le groupe Stellantis a annoncé que la capacité de production initiale de l'usine automobile " Fiat " à Tafraoui est estimée à 60.000 véhicules par an, dans la première phase, et atteindra 90.000 véhicules par an dans une deuxième phase. L'usine produira trois modèles de véhicules jusqu'en 2026, tandis que la production du quatrième modèle débutera en 2029.

Ce projet a permis la création de 300 emplois en 2023, qui devra passer à 1.200 emplois au cours de l'année prochaine. Carlos Tavares a souligné que l'Algérie est non seulement un marché prospère, mais aussi une plateforme stratégique pour les exportations vers l'Afrique et le Moyen-Orient.