La Commission de la santé, des Affaires sociales, du travail et de la Formation professionnelle à l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, lundi, une réunion consacrée à la présentation de deux exposés par le Directeur général du Fonds national de péréquation des œuvres sociales (FNPOS), Yacine Tebbal et le Directeur général de l'Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH), Mohamed Mouidi, précise un communiqué de l'Assemblée.

A cette occasion, M. Tebbal a expliqué que le Fonds avait pour objectif de "combler les disparités en distribuant équitablement les œuvres sociales et en instaurant une solidarité globale entre tous les travailleurs de tous les secteurs". Le Fonds œuvre également, selon son responsable, à "la promotion du logement social au profit des travailleurs salariés, conformément aux principes de répartition équitable et de solidarité entre les travailleurs salariés", ainsi qu'à "la contribution au financement des projets réalisés par les organismes et institutions en charge des œuvres sociales, en matière de promotion du logement social au profit des travailleurs salariés et au suivi de leur réalisation effective". De son côté, M. Mouidi a rappelé que l'ONAAPH était chargé des missions de "fabrication, importation, distribution et maintenance des équipements des membres artificiels et de tous les produits destinés aux personnes handicapées et leurs accessoires", notant que le nombre d'annexes de l'Office qui accueillent les personnes handicapées et prennent leurs mesures a atteint "95 établissements répartis sur 46 wilayas". Lors de cette rencontre, les membres de la Commission ont proposé "l'augmentation de l'aide au logement accordée par le FNPOS et l'examen de la possibilité d'impliquer les start-up dans le processus de production d'appareillage pour personnes handicapés" avec "possibilité de fabriquer des fauteuils roulants électriques localement" et "de prendre en charge le recensement des élèves handicapés et répondre à leurs besoins".