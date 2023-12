Les manifestations du 11 décembre 1960 ont constitué "un tournant décisif et crucial" dans le processus de lutte pour le recouvrement de la souveraineté nationale, a affirmé, lundi à Alger, le chercheur en histoire et enseignant à l'Ecole normale des enseignants (ENS) de Bouzaréah, Ahmed Bendjabou.

Dans une communication sur les manifestations du 11 décembre 1960, présentée au Théâtre national algérien (TNA), à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire de ces évènements, M. Bendjabou a souligné que "ces manifestations se voulaient une réponse populaire sur le terrain à la visite de Charles de Gaulle, ayant résolument ancré l'attachement du peuple algérien, uni autour de ses dirigeants militaires et politiques, à son indépendance et à son unité et sa forte adhésion aux valeurs et revendications de la Révolution".

Ces manifestations "avaient donné un nouveau souffle à la Révolution algérienne et une dimension internationale, grâce à leur médiatisation, ce qui a mis en échec toutes les stratégies du projet politiq ue du général Charles de Gaulle", a-t-il poursuivi.

Elles constituent également "l'un des épisodes de la lutte nationale à travers l'histoire, riche en sacrifices et résistance", a-t-il ajouté, soulignant que parmi ses principaux résultats "le renforcement du principe d'unité nationale, territoriale et populaire, derrière le Front de libération nationale (FLN) et le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA)".

Revenant aux circonstances du déclenchement de ces manifestations dans plusieurs villes algériennes, M. Bendjabou s'est félicité de leur écho international et des résultats positifs réalisés aux niveaux politique et diplomatique, la question algérienne ayant été inscrite à l'ordre du jour de la 15e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui avait approuvé, le 20 décembre 1960, une résolution reconnaissant le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance et appelant à des négociations entre l'Algérie et la France pour parvenir à une solution pacifique sur la base de l'unité territoriale.