Les travaux du séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", organisé

sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont débuté lundi

au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

Organisé par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) en Algérie, cet événement vise à mettre en avant "l'importance des acquis sociaux" dans le renforcement de la cohésion et de la justice sociale, le volet social étant au cœur des politiques générales des gouvernements.

L'expérience algérienne en matière de prise en charge sociale des différentes franges de la société sera mise en valeur lors de ce séminaire, qui se veut aussi un espace d'échange d'expériences en matière d'acquis sociaux avec les pays participants. Il sera notamment question de la prise en charge sociale des différentes catégories, dont les femmes, les jeunes, les personnes aux besoins spécifiques et les personnes âgées. Prennent part à ce séminaire la vice-présidente de la Fédération nationale des femmes de Chine, en tant qu'invitée d'honneur, des ministre arabes et africains des Affaires sociales, des représentants d'instances onusiennes et régionales en Algérie, des experts, des chercheurs, ainsi que des membres de la société civile.