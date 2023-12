Les travaux du Séminaire international sur les "acquis sociaux à enjeux économiques", placé sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ont pris fin lundi au Centre international des conférences Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), par l'adoption d'une série de recommandations visant à renforcer les mécanismes de protection sociale. Les recommandations, formulées à l'issue des interventions de plusieurs ministres arabes et africains des Affaires sociales et de représentants d'organisations onusiennes et régionales, ont mis l'accent sur l'impératif de valoriser et renforcer les acquis sociaux au profit de différentes franges de la société, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées, outre l'intensification des efforts pour concrétiser le programme intersectoriel visant à encourager la participation des femmes à la production nationale. Les participants ont également appelé à promouvoir davantage les produits des femmes rurales et entrepreneures au niveau international, en organisant des expositions avec des pays amis et frères, outre le renforcement du système sanitaire notamment la santé de proximité. Ils ont en outre recommandé de poursuivre la réalisation de projets de logement au profit des différentes catégories sociales, tout en poursuivant le soutien à la politique d'emploi et le renforcement des compétences de formation conformément aux exigences du marché du travail. Il ont souligné, par ailleurs, l'importance de renforcer les efforts de développement du secteur de l'hydraulique pour répondre aux besoins de la population, tout en renforçant les mécanismes de coopération visant à contribuer à sa concrétisation avec tous les acteurs et les instances onusiennes accréditées en Algérie.