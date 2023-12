L'international algérien Rachid Ghezzal fait partie des cinq joueurs étrangers dont quatre africains, écartés par le Besiktas Istanbul en raison de "performances décevantes", a annoncé lundi le club turc de la Süper Lig turque, dans un communiqué .

Outre le meneur de jeu algérien, la liste comprend également le capitaine de la sélection camerounaise Vincent Aboubakar , le défenseur ivoirien Eric Bailly, le milieu du terrain camerounais Jean Onana et Vlentin Rosier.

Ghezzal qui avait rejoint les rangs de la formation turque en aout 2021 pour un contrat de trois ans, n'a pas été épargné par les blessures, la dernière en date fin octobre dernier en championnat, après avoir enchainé plusieurs matchs et commencé à retrouver son niveau.

Il avait depuis perdu sa place de titulaire.

Pour rappel, l'ancien joueur de Leicester City n'est plus convoqué en sélection nationale depuis longtemps.

Une mauvaise nouvelle pour certains de ces joueurs à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023 (13 janvier-11 février 2024), à laquelle participeront leurs sélections nationales. Le nouveau président du club, Hasan Arat, a déclaré lundi à l'AFP être prêt à se séparer de certains de ces joueurs au mercato d'hiver si de "bonnes opportunités" se présentent.

"Notre priorité numéro 1 est de bâtir une meilleure équipe. Nous allons combler les trous dans notre effectif durant la trêve (hivernale)", a indiqué l'ancien basketteur et homme d'affaires, qui a pris les rênes de Besiktas la semaine passée.

Après 15 journées de championnat, les "Aigles noirs" sont distancés de 14 points par les deux autres grosses écuries stambouliotes, Fenerbahçe et Galatasaray, au coude à coude en tête du classement.