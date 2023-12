Près de18.000 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 51.000 ont été blessés, dont la majorité sont des enfants, des personnes âgées et des femmes, depuis le début de l'agression sioniste contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza et la Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche l'agence de presse palestinienne Wafa citant le ministère de la Santé.

"Au moins 17.700 citoyens sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza et plus de 48.000 ont été blessés, dont 70 % sont des enfants et des femmes, tandis que le nombre de martyrs en Cisjordanie s'élève à 275 martyrs (en plus de) 3.300 blessés", précise le ministère palestinien de la santé dans son rapport quotidien, relevant que des milliers de Palestiniens sont toujours portés disparus à Ghaza. Le ministère a en outre souligné qu'environ 1,9 million de personnes à Ghaza, soit environ 85 % de la population, sont déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 1,2 million sont enregistrées dans 151 installations de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Pal estine (UNRWA).