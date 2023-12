Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré dimanche que l'entité sioniste a mené plus de 449 attaques contre des services de santé à Ghaza et en Cisjordanie occupée depuis le début de l'agression le 7 octobre contre l'enclave palestinienne assiégée.

M. Tedros Adhanom Ghebreyesus, a affirmé que plus de 449 attaques ont été menées contre les services de santé à Ghaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre, soulignant que "le travail des agents de santé est désormais impossible".

S'exprimant lors d'une session spéciale organisée par le conseil d'administration de l'OMS sur la situation sanitaire dans les territoires palestiniens occupés, le directeur général de l'OMS a déclaré que "plus de 17 000 personnes seraient mortes à Ghaza, dont 7 000 enfants, et nous ne savons pas combien sont enterrées sous les décombres de leurs maisons. Plus de 46 000 blessés ont été signalés". "Au moins 1,9 million de personnes ont été déplacées – soit la quasi-totalité de la population de la bande de Ghaza – et cherchent un abri partout où elles peuvent le trouver. Nulle part ni personne n'est en sécurité à Ghaza", a-t-il ajouté.

Il a souligné que "la santé ne devrait jamais être une cible", affirmant qu'en moyenne, "il y a une douche pour 700 personnes et des toilettes pour 150 personnes, et qu'il existe des signes inquiétants de maladies

épidémiques, notamment de diarrhée sanglante et de jaunisse". "Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers des zones de plus en plus petites, la surpopulation, combinée au manque de nourriture, d'eau, d'abris et d'assainissement adéquats, crée les conditions idéales pour la propagation de la maladie", a-t-il déclaré.