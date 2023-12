La Faculté de Chimie de l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB), a organisé, dimanche, une conférence internationale sur la chimie pharmaceutique avec pour but de promouvoir la production locale de médicaments.

Lors de son intervention, la doyenne de la faculté de Chimie, Pr Siham Hadj-Hamou a souligné que cette rencontre, première du genre, vise à "créer une collaboration entre les chercheurs algériens, promouvoir la production locale des médicaments et de mettre en avant le rôle crucial des laboratoires pharmaceutique dans l'apport de valeur ajouté en terme de qualité et de sécurité".

Cette conférence de deux jours à également pour objectif de "partager les résultats de la recherche appliquée dans le domaine de la chimie pharmaceutique et du développement", a ajouté Mme Hadj-Hamou, appelant à "encourager les échanges scientifiques et techniques entre les institutions académiques et les entreprises pharmaceutiques". Par ailleurs, le recteur de l'USTHB, Pr Djamal-Eddine Akretche, a fait savoir dans une déclaration à la presse, que cette manifestati on qui verra l'intervention de conférenciers étrangers via visioconférence, intervient dans "un contexte où l'industrie pharmaceutique demeure une des priorités des autorités algériennes".

"Il y a un challenge à réaliser et qui est non seulement d'atteindre l'autosuffisance en matière de fabrication des médicaments, mais aussi son exportation notamment vers les pays africains", a-t-il dit. M. Akretche a en outre, souligné que cette rencontre est également une opportunité pour les laboratoires de l'USTHB pour créer des collaborations avec des laboratoires étrangers et de former les doctorants.