"Le Garçon et le Héron", le nouveau film du maître de l'animation japonaise Hayao Miyazaki, artisan entre autres des célébrissimes "Princesse Mononoké" et "Le Voyage de Chihiro", a pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les estimations dimanche du cabinet Exhibitor Relations.

Avec 12,8 millions de dollars de recette, le film fantastique réalise "les meilleurs chiffres pour un film du studio Ghibli" lors d'un premier week-end d'exploitation, souligne Exhibitor Relations.

Dans un autre univers, "Hunger Games: la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur" poursuit sa course sur le podium pour le quatrième week-end consécutif. Le préquel de la saga dystopique du même nom tirée de la série romanesque de Suzanne Collins, qui raconte la jeunesse de "Coriolanus Snow", futur dictateur de la saga, a récolté 9,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche.

"Godzilla Minus One", du Japonais Takashi Yamazaki produit par les studios Toho, arrive en troisième position pour le deuxième week-end d'affilé, avec 8,3 millions de dollars, suivis des "Trolls 3" (6,2 millions), et du d ernier film des studios Disney, "Wish", qui ferme le top 5 avec 5,3 millions de dollars.

Voici le reste du top 10:

6. "Renaissance: A film by Beyoncé" (5 millions)

7. "Napoléon" (4,2 millions)

8. "Waitress" (3,2 millions)

9. "Animal" (2,3 millions)

10. "The Shift" (2,1 millions).