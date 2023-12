Les représentations théâtrales en compétition dans le cadre du 13e Festival local du théâtre professionnel organisé à Sidi Bel Abbes se poursuivent avec la présence distinguée d’amateurs passionnés du 4e Art venus en grand nombre à la salle de spectacle du Théâtre régional de la ville durant quatre jours.

Cette manifestation, qui a lieu depuis jeudi dernier, a permis la présentation de deux pièces théâtrales par jour, entre séance matinale et celle du soir, en présence d’un public jeune et des familles venus suivre les œuvres programmées, lors de cette manifestation, devenue une tradition dans la capitale de la Mekerra.

Parmi les spectacles présentés, figurent les pièces "Dar Rabi", écrite par Ould Abderrahmane Kaki et mise en scène par Mouffok Mohamed El Amine de l'Association culturelle "Moristaga" pour les arts dramatiques, théâtraux et cinématographiques de Mostaganem, "Douar El Amiane", écrite et mise en scène par Yahiaoui Mohamed Mustapha, d'après le roman "Country of the Blind" de George Herbert Wells par l'Association culturelle "Theatro Ch abab" de Tiaret, "Rissalet Marid" (message d’un malade), scénario et mise en scène d'Abdeslam Mohamed de l’association Rayonnement d’art dramatique de Khemis Miliana.

La pièce "Plasma", scénario et conception de Saïd Zakaria, a également été présentée par l'Association du Théâtre Mohamed Ben Mohamed de Mostaganem, ainsi que la pièce "Naker Lahssan", scénario et mise en scène de Youssef Taaouint, a été présentée par l'Association du Mouvement Théâtral d’El Koléa, en attendant la présentation, dimanche, du spectacle "Afrique 45 60", réalisé par Touil Adel de l'Association culturelle El Moudja de Mostaganem.

Le réalisateur de télévision, critique de théâtre et de cinéma, Ali Aissaoui, a affirmé que ce qui distingue ces représentations théâtrales est le fait qu'elles portent des visions de jeunesse et des énergies créatrices, que ce soit en termes de jeu d'acteur, de mise en scène ou d'écriture dramatique, ce qui met en exergue la valeur de ce festival culturel dans la découverte des jeunes talents, afin de les encourager à la compétition à un niveau qui est propre au 4e Art.

La comédienne Souad Sebki a indiqué, pour sa part, que les représentations théâtrales en compétition portent des questions humaines avec des visions créatives distinguées de chaque jeune dans le cadre de l’opération de mise en scène, sa forme artistique et son orientation créative.

L'évaluation des œuvres artistiques en compétition est supervisée par un jury composé d'Azzouz Benomar comme président, Abdelhalim Boucharaki comme rapporteur et de Tounes Aït Ali, l'artiste Hadidi Hakim et l'artiste Chikhaoui Hadj Houari comme membres.

Les représentations théâtrales ont été également accompagnées par l'organisation de rencontres intellectuelles et de lectures théâtrales, animées par des artistes, des universitaires et des intellectuels, dont une lecture de la pièce "La voix des femmes" de Kateb Yacine, sous la direction de l'artiste Lakroun Mahfoud de la Troupe des activités culturelles Kateb Yacine.

Parallèlement, des sessions de formation ont été programmées dans le domaine théâtral et des techniques de la dramaturgie, son et lumière, outre des ateliers artistiques dans le 4e Art, une conférence sur le parcours du festival culturel local du théâtre professionnel, depuis 2007, en plus d’honorer un groupe d’artistes, à l’instar du défunt Gharazib Sid-Ahmed, Abdallah Djellab, Sebki Souad et Ikarouene Abderrahmane.

Le rideau devra tomber, dimanche soir, sur cette manifestation culturelle de quatre jours, organisée sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts avec l’annonce attendue de la représentation th éâtrale lauréate parmi les six pièces en compétition pour participer au Festival culturel national du théâtre professionnel à Alger.