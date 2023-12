Une couverture originale de l'album de bande dessinée "Asterix et Cléopâtre" de 1963 a été mise aux enchères dimanche à Bruxelles mais n'a pas trouvé preneur après une contestation judiciaire de la part de la fille du dessinateur Albert Uderzo.

Mesurant 32 centimètres sur 17, cette oeuvre était susceptible d'être vendue entre 400.000 et 500.000 euros, mais aucune offre n'a été faite à la mise à prix et elle n'a finalement pas été vendue. Le directeur général de la maison Millon Arnaud de Partz a déclaré que les acheteurs avaient peut-être été découragés par la plainte de la fille du dessinateur français Albert Uderzo, mort en 2020.

Sylvie Uderzo a fait valoir que si son père avait donné le tableau, il l'aurait signé et dédicacé, et donc que ce tableau a dû être volé. Millon insiste sur le fait qu'elle vend l'oeuvre au nom du fils d'un homme qui l'a reçue il y a plus de 50 ans d'Uderzo, le co-créateur de la série Astérix.

Sylvie Uderzo a déposé plainte auprès du parquet le 27 novembre. Mais le parquet de Bruxelles a finalement constaté "l'absence d'infraction" et décidé vendredi de classer la plainte, s elon un mail d'un magistrat du parquet aux avocats.