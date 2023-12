La deuxième édition des Journées nationales du cinéma estudiantin s’est ouverte dimanche à l’Université 20 août 1955 de Skikda avec la participation de 10 courts métrages réalisés par des étudiants universitaires.

Placée sous le thème "cinéma de l’université", la manifestation de trois jours verra la projection de courts métrages de 2 à 20 minutes de durée réalisés par des étudiants des universités de Constantine, d’Annaba, de Saïda, d’Oum El Bouaghi, de Tizi ouzou, de Mostaganem et de Skikda, a indiqué Adel Ramram, président de l’Association "Etoiles de jeunes" co-organisatrice de ces Journées nationales avec la direction de la Culture et des Arts, et l’Université de Skikda. L’objectif des Journées est de favoriser les échanges d’expériences et connaissances entre étudiants dans le domaine de la production cinématographique, de développer le cinéma universitaire et de contribuer au soutien de la production culturelle, a ajouté la même source.

La manifestation donnera lieu à la tenue de quatre ateliers sur la création d’une entreprise médiatique, sur la critique cinématographique, sur les techniques du maquillage au cinéma et aux médias audiovisuels auxquels participeront près de 200 étudiants.

Un jury d’universitaires et de cadres de la direction de la Culture et des Arts assurera l’évaluation de courts métrages en lice conformément à plusieurs critères dont celui du contenu et de la mise en scène, a précisé Souhila Chaoui, enseignante universitaire d’audiovisuel et membre du jury.

Le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel participe à la manifestation avec la projection de deux films "Héliopolis" de Djaafar Gacem et "Les vacances de l'inspecteur Tahar" de Moussa Haddad dans les cités universitaires d’El-Hadaïk 5 et d’El Hadaïk 6.