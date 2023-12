La sabreuse algérienne Zahra Kahli a terminé en 49e position, sur un total de 184 participantes au Grand Prix de France d'escrime, disputé samedi et dimanche à Orléans, après sa défaite (15-8) dans le tableau "principal" des 64, contre l'Américaine Tatiana Nazlymov.

Sa compatriote Saoussen Boudiaf, candidate à une qualification olympique, s'est contentée de la 59e place, après sa défaite (15-5) dans le tableau "principal" des 64, contre l'Espagnole Lucia Martin Portugues. Boudiaf avait atteint le tableau des 64 après avoir remporté trois victoires dans la phase de groupes, contre trois défaites, alors que sa compatriote Zahra Kahli avait remporté une victoire de plus (4), contre seulement deux défaites.

Elle avait été précédemment exemptée du tableau des 128 et elle avait dominé la japonaise Risa Takashima (15-14) dans le tableau des 64, d'où son meilleur classement par rapport à Saoussen Boudiaf. Pour sa part, la troisième algérienne engagée dans cette compétition, Naila Benchakour, a vu son aventure s'arrêter plus précocement, puisqu'elle a été éliminée dès la phase de groupes.