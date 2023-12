L'international algérien, Yacine Chalel, a terminé à la cinquième place de la course élimination comptant pour le Grand Prix de Pologne de cyclisme sur piste (classe 2 UCI), disputée dimanche à Varsovie, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC).

Le pistard international algérien de 27 ans a repris début décembre les entraînements après avoir souffert d'une blessure au mollet gauche, contractée pendant les derniers championnats arabes en Egypte.

"Je suis déçu de ma blessure aux championnats arabes, mais je dois rester calme et me concentrer sur l'objectif majeur, qui est le championnat d'Afrique, prévu en janvier prochain. Je vais donc essayer de récupérer physiquement (notamment pour le mollet), et matériellement (pour remplacer les éléments cassés lors de la chute de vendredi) avant de retourner au travail", avait-il annoncé sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Chalel a annoncé la fin de son contrat avec la formation française du Giant Dijon Track Team, qui expirera fin décembre courant, mais sans dévoiler sa nouvelle destination.