L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a indiqué que la situation humanitaire dans la bande de Ghaza, théâtre d'une agression sioniste barbare, était devenue "catastrophique".

"Nos équipes n'ont pu distribuer de l'aide que dans une très petite partie du sud de la bande de Ghaza.

Elles n'ont pas pu atteindre de nombreux habitants en raison de l'intensité des bombardements en cours", a déclaré la porte-parole de l'UNRWA, Tamara Al-Rifai, à la presse.

Elle a, en ce sens, alerté sur la situation qui devient "de plus en plus catastrophique".

Au moins 17.700 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 49.000 autres ont été blessés lors de l'agression de l'armée sioniste contre l'enclave palestinienne toujours en cours depuis le 7 octobre.