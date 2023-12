Cinq accords de partenariat ont été signés entre des opérateurs algériens et sénégalais au cours de la 2ème édition du Salon SIPSA Africa Food tenue du 30 novembre au 2 décembre derniers à Dakar (Sénégal), a indiqué, samedi, dans un communiqué le président du Groupe de réflexion Filaha Innov (GRFI) et du Salon "Sipsa Filaha", Amine Bensemmane.

Le salon Sipsa Afrika Food, mis en avant lors du salon Sipsa Filaha 2023 (organisé du 22 au 25 mai dernier au Palais des expositions à Alger), s'est exporté cette année à Dakar (Sénégal), en amenant avec lui 25 exposants algériens, des secteurs publics et privés, a-t-il précisé.

Cette édition de ce salon s'est tenue en marge du Salon international des industries et techniques agroalimentaires (SIAGRO) au Sénégal, à la faveur d'un partenariat signé entre le GRFI et les organisateurs de cet évènement, afin de "profiter de l'audience de ce salon", ont expliqué les organisateurs du SIPSA Africa Food. Ce salon itinérant, organisé cette année à Dakar, "a connu un grand succès", relève son président dans le communiqué, to ut précisant que "cinq partenariats ont été signés entre des compagnies algériennes comme Bellat, Chocodada ou Hodna Cooling avec des distributeurs et des investisseurs sénégalais".

Aussi, "trois grosses entreprises du secteur agricole ont initié des discussions prometteuses avec des compagnies sénégalaises leaders de leurs marchés respectifs et qui ont pu être identifiées grâce à une organisation proactive du Sipsa Afrika Food - Dakar", ajoute la même source.

Cette édition qui a duré 3 jours a été marquée par des rencontres professionnelles entre les partenaires des deux pays, ayant permis aux opérateurs algériens de mieux se familiariser avec le marché sénégalais.

Inauguré officiellement par l'ambassadeur d'Algérie à Dakar, Khaled Zohret Bouhalouane, ainsi que le directeur de Cabinet du ministère de l'agriculture de la République du Sénégal, Boubakar Sow, le Sipsa Afrika Food - Dakar "a démontré sa parfaite maîtrise de l'organisation de tels évènements à l'international", ont souligné les organisateurs, ajoutant que la partie conférencière sous la thématique de l'innovation et de la souveraineté alimentaire animée par les experts du GRFI a suscité un réel intérêt des délégués sénégalais.

"Face au succès de cette manifestation les organisateurs ont donné rendez vous à leurs partenaires sén égalais du SIAGRO pour organiser ensemble de nouvelles rencontres professionnelles autour de l'agriculture et des enjeux de la souveraineté alimentaire en promettant de multiplier par deux les exposants algériens lors du prochain rendez-vous", conclut le communiqué A noter que les prochaines éditions du Sipsa Afrika Food devraient être organisées en Mauritanie, au Cameroun, au Côte d'Ivoire et dans d'autres pays.