La JS Saoura victorieuse samedi en déplacement de l'US Souf (1-0), s'installe seule à la 2e place du classement général, à l'issue de la 2e partie du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, alors que dans les deux autres rencontres au programme c'est le nul qui a dominé les débats.

C'est la JS Saoura qui a réalisé la meilleure opération de cette 9e journée en allant battre le nouveau promu l'US Souf à El-Oued. Un but tardif du buteur attitré, Bellatrèche (85e) offre à son équipe une méritoire 2ème place au classement général, à 9 longueurs du leader, le MC Alger.

Ce premier derby du Sud algérien a été marqué par un ratage de deux penalties, le premier par les visiteurs (56e), le second par les locaux soufis (65e) qui ratent à cette occasion une opportunité de sortir de la zone de turbulences.

L'ASO Chlef, en déplacement à Magra, a forcé les locaux du NCM au partage des points. Menés dès la 12e minute sur un but de Bourahla, les vainqueurs de la Coupe d'Algérie sont revenus à la marque à la 55e minute grâce à Kerroum. Ce nul, permet à l'ASO de grossir le contingent des clubs classés à la 3e place à savoir: le Paradou AC, la JS Kabylie, et le MC El-Bayadh.

Quant au NCM, ce semi-échec concédé à domicile, lui fait perdre deux précieux points. La dernière rencontre de cette 9e journée étalée sur trois jours, a vu l'ES Sétif concéder le nul sur son terrain du 8 mai 1945, devant son voisin, de l'Est algérien, l'US Biskra (2-2).

Menés (2-0) à la mi-temps, les Sétifiens ont réussi à remettre les pendules à l'heure en seconde période, arrachant ainsi un nul inespéré contre les hommes de Mounir Zeghdoud qui ont en revanche, laissé filer une excellente opportunité pour engranger les trois points de la victoire.

Avec ce résultat nul, l'ES Sétif reste scotchée à la 11e place en compagnie de son adversaire du jour l'US Biskra. En ouverture de cette 9e journée, le MC Alger, vainqueur jeudi soir face à une accrocheuse équipe du Paradou AC (1-0), a accentué son avance en tête du classement du championnat.

Les supporters du "Doyen" ont attendu la seconde période pour assister à l'unique but de la partie, marqué par le capitaine Ayoub Abdellaoui (54e), suite à un coup franc botté sur le côté gauche par le stratège Youcef Belaïli. A l'issue de cette victoire, le MCA, dont il s'agit du 7e succès de rang, conforte sa place de leader avec 24 points, avec neuf longueurs d'avance sur so n poursuivant direct la JS Saoura.

La JS Kabylie, vainqueur à domicile face à l'ES Ben Aknoun (1-0) occupe provisoirement la 3e place, alors que l'USM Khenchela est parvenue à sortir la tête de l'eau en mettant fin à cinq matchs de disette, après sa victoire face au MCE El-Bayadh (2-0).

De son côté, l'USM Khenchela a réalisé un sursaut pour l'orgueil en venant à bout du MCEB (2-0), grâce à deux buts de Yaïche (11e) et Baakoh (90e+6). L'attaquant ghanéen a gratifié l'assistance d'un but splendide, parvenant à trouver la faille d'un tir lobé à partir du milieu de terrain,profitant de l'avancée du gardien adversaire.

Une défaite qui met fin à la belle série des gars d'El-Bayadh qui restaient sur trois victoires et deux nuls lors des cinq derniers matchs. L'USMK, sans entraîneur depuis le départ du Tunisien Mourad El-Okbi, parvient à chasser le doute en attendant de confirmer son réveil lors des prochains matchs.

Les matchs USM Alger- CS Constantine et CR Belouizdad - MC Oran, ont été reportés en raison de l'engagement du Chabab et de l'USMA, respectivement en phase de poules de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération africaine, dont la 3e journée se joue vendredi, samedi, et dimanche.