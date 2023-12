Algérie Télécom (AT) a annoncé avoir adopté des réductions sur les tarifs d'hébergement des sites web au profit de l'ensemble des médias nationaux, en application des mesures décidées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la remise du prix du Président de la République du journaliste professionnel, indique dimanche un communiqué de AT.

"Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures annoncées par le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la remise du prix du Président de la République du journaliste professionnel, visant à soutenir les médias nationaux, Algérie Télécom a adopté des réductions sur les tarifs d'hébergement des sites web au profit de l'ensemble des médias nationaux", précise le communiqué, soulignant que "ces réductions varient entre 33% et 36% et sont accompagnées d'amélioration de la capacité". En outre, Algérie Télécom "offre aux médias la possibilité de choisir parmi sa gamme de packs de sécurité adaptés à leurs besoins pour assurer une sécurité optimale à leurs sites, avec des tarifs réduits", ajoute la même source. Algérie Télécom "s'engage à soutenir les professionnels du secteur de la presse en leur offrant des services d'hébergement à des tarifs compétitifs, de manière à contribuer ainsi au développement du champ médiatique national".

En ce sens, elle "invite les médias nationaux découvrir les détails de ces offres via notre site web : www.algerietelecom.dz ou en contactant : [email protected]", indique la même source.