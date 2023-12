La 9e édition du forum d’El Qods, placée sous le slogan "Palestine, la plume, le métier et la culture" a été ouverte, samedi à la maison de la culture Zeddour Brahim Belkacem d’Oran, en solidarité avec le peuple palestinien.

Cette rencontre qui est organisée par l’association culturelle "Wahie El Mouthakafine" d’Oran en collaboration avec la maison de la culture et des arts, l’APC d’Oran et des associations de soutien aux habitants de Ghaza, qui résistent face à l’agression sioniste, comprend l’organisation d’activité culturelles et artistiques, a souligné le président de l’association. Au programme de cette édition, qui entre dans le cadre des activités de l’instance culturelle et académique du "Forum d’El Qods", créé par la maison de la culture et des arts d’Oran en 2013, des activités jumelant les arts plastique et poétique pour mettre en exergue le combat du peuple palestinien et son droit à libérer ses terres, a ajouté Abbes Benmassoud.

Cette édition, qui a été marquée par la présence de plusieurs associations et d'une pléiade d'intellectuels, d'artistes, poètes et professionnels des médias, intervient après un colloque sur la cause palestinienne et une rencontre qui a traité du thème "Médias et information dirigée", ainsi que la réalisation de fresques murales pour soutenir le peuple palestinien, selon M. Benmessaoud.

Le programme de cette édition comprend également la tenue d'une exposition diversifiée organisée par la section d’Oran de l'association El-Baraka, qui met en lumière les différentes étapes de la question palestinienne et des images déchirantes des massacres commis par l'entité sioniste contre les habitants de Ghaza et le peuple palestinien en général, ainsi que l’histoire d’El Qods, la mosquée d’El Aqsa, outre l’exposition de modèles du patrimoine palestinien dont l’ennemi sioniste a voulu annihiler. Cette rencontre de deux jours a vu la présence d’étudiants de l’école des beaux arts d’Oran, qui ont réalisé des tableaux d’art mettant en lumière la solidarité du peuple algérien avec la Palestine et le rejet des massacres commis par l’entité sioniste.

Un concours littéraire sur la Palestine a été organisé, avec la participation d'un groupe d'amateurs de poésie et d'art de la pensée, outre la lecture de poèmes sur El Qods présentés par des poètes, dont Fatima Zahra Douk, vice-présidente de la section de Blida de l’Union des écrivains algériens.