Le nombre de martyrs de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza s'est élevé à 17. 674 et celui des blessés à 49.300, a fait savoir, samedi soir, le ministère palestinien de la Santé.

" 17. 400 Palestiniens sont tombés en martyrs dans la bande de Ghaza et 274 autres en Cisjordanie occupée", a précisé le ministère, faisant remarquer que "la majorité des martyrs sont des enfants, des personnes âgées et des femmes".

Le ministère a, en outre, ajouté que "les estimations indiquent qu'environ 1,9 million de personnes à Ghaza, soit environ 85 % de la population, sont déplacées à l'intérieur du pays, dont environ 1,2 million sont enregistrées dans 151 installations de l'Office des Nations unies pour les réfugiés".

Il a souligné, à cet égard, que "les attaques des colons sionistes se poursuivent,depuis le 7 octobre dernier, faisant des blessés et des dommages aux propriétés appartenant à des Palestiniens".