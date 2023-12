Une caravane médicale et de solidarité a été lancée samedi par les autorités locales pour venir en aide aux habitants du village enclavé d’Ouled Aissa relevant de la commune de Guerrouma (Ouest de Bouira), a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Cette caravane pluridisciplinaire "concerne le secteur de la santé et le secteur de la solidarité. Elle est composée de deux camions chargés de différentes denrées alimentaires ainsi que de couvertures" destinées aux habitants du village Ouled Aissa à Guerrouma", a expliqué à l’APS la responsable à la direction des affaires sociales (DAS) de Bouira, Fatma Zohra Merabti. Un staff médical formé de deux médecins, deux psychologues, et trois paramédicaux, accompagne cette caravane à Ouled Aissa, afin de fournir des prestations médicales à quelque 50 familles démunies de cette localité rurale et montagneuse, selon les détails fournis par le directeur de la santé publique (DSP), Kamel Cheffai.

"Les habitants du village bénéficieront, durant une journée, de consultations médicales gratuites, ainsi que de dépistage du cancer du col de l’utérus, et d’une campagne de vaccination antigrippale en cette période hivernale", a expliqué à l’APS M. Cheffai. Le même responsable a précisé en outre que cette caravane a été lancée sur l'instruction du wali, Abdelkrim Laâmouri, après sa visite à ce village enclavé, il y’a une semaine. Ouled Aissa est une localité rurale enclavée, où les habitants endurent quotidiennement des difficultés pour s’approvisionner en différents produits en raison de la distance qui sépare le village du chef-lieu communal de Guerrouma.