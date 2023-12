Les éléments du service de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Sétif ont arrêté neuf personnes objet de mandats d’arrêt dont quatre impliquées dans des affaires de droit commun et cinq dans des affaires de drogues et saisi 255 grammes de kif et 2,87 grammes de cocaïne, apprend-on samedi de ce corps constitué.

L’opération qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les diverses formes de criminalité, notamment le trafic de drogues et psychotropes a permis l’arrestation de neuf individus "dangereux" âgées entre 26 et 45 ans objet de mandats d’arrêt émis par le tribunal de Sétif, a précisé Mohamed Ferahta, commissaire de police responsable de la cellule de communication de la sûreté de wilaya.

Ces arrestations ont été opérées aux premières heures de jeudi à la suite de la perquisition en coordination avec le parquet compétent des domiciles de concernés dont quatre impliquées dans des affaires de droit commun et cinq dans des affaires de trafic de drogues, a ajouté la même source en précisant que l’opération a permis de saisir 255 grammes de kif traité, 2,87 grammes de cocaïne et un montant de plus de 110.000 DA issus de ce trafic. Au terme des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes, a-t-on précisé.