Le Croissant rouge algérien (CRA) a organisé, samedi à la salle Harcha-Hassan à Alger, une cérémonie à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des Volontaires (5 décembre), sous le slogan "Tout ce que nous faisons, vient du cœur". Cette cérémonie qui s'est déroulée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, a été marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hammad, du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb et de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, ainsi que de représentants d'institutions officielles, d'acteurs de la société civile et de membres du corps diplomatique accrédité en Algérie, en présence de plus de 5.000 volontaires du Croissant-Rouge algérien venus de différentes régions du pays. Dans son allocution à cette occasion, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné que la célébration de la Journée internationale des Volontaires constituait "une occasion de s'arrêter sur l'ancrage de la culture du bénévolat dans notre société et de recenser les développements importants que connaît le travail bénévole dans la vie quotidienne du citoyen", soulignant l'importance de "renforcer le sens des responsabilités et de la citoyenneté réelle chez les jeunes". De son côté, la présidente du Croissant-Rouge algérien (CRA), Ibtissame Hamlaoui, a souligné l'importance que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde au bénévolat et à la société civile, qui sont considérés comme "les piliers de la construction d'une société intégrée et équitable". Elle a, également, rappelé le travail bénévole effectué par cette organisation humanitaire depuis la Guerre de libération, étant donné que le CRA "est partie du mouvement humanitaire international qui opère pour atténuer la souffrance des hommes dans des conditions difficiles et des défis majeurs que connaît le monde". De son côté, l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abou Aita, a salué la position constante et solidaire de l'Algérie à l'égard de la cause palestinienne, ajoutant que les volontaires du Croissant-Rouge palestinien "sont exposés quotidiennement aux bombardements de la part des forces d'occupation sionistes". Pour sa part, le président du Croissant-Rouge sahraoui, Yahia Bouhabili, a salué "les efforts de l'Algérie et son rôle humanitaire dans l'accueil de milliers de réfugiés sahraouis à une époque où de nombreux pays ferment la porte aux déplacés des guerres". Dans son intervention à la même occasion, la présidente de la mission du Comité international de la Croix-rouge (CICR), Valérie Aubert, a salué les efforts des bénévoles dans différentes régions du monde, soulignant "la souffrance humaine que subit le peuple palestinien dans la bande de Gaza et les efforts des volontaires du Croissant-Rouge palestinien pour apporter de l'aide aux blessés et aux habitants de la bande dans des conditions très dangereuses". A l'issue de cette cérémonie, un représentant de la direction de l'organique et de l'approvisionnement au ministère de la Défense nationale et un représentant des forces aérienne algérienne relevant de l'Armée nationale populaire (ANP) ont été distingués en reconnaissance de leur soutien permanent et renouvelé au Croissant-Rouge algérien et de leur accompagnement dans ses missions humanitaires, tant localement qu'internationalement. Le doyen du CRA, Nebbache Djemaï, a également été distingué, ainsi que d'autres bénévoles qui ont excellé dans leur travail dans différents comités de wilaya du CRA. En marge de cette cérémonie, une campagne de don de sang a été organisée, au cours de laquelle plus de 500 poches ont été collectées au profit des hôpitaux publics, en plus du lancement de 6 plateformes numériques et d'une application électronique du CRA offrant des services aux bénévoles pour leur permettre d'améliorer leurs potentialités dans différents domaines de l'action humanitaire.