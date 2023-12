Le programme national d'assainissement et d'épuration des eaux usées en cours de réalisation permettra de porter la capacité installée en la matière de 1 milliard à 1,5 milliard de mètres cubes (m3) par an, a indiqué samedi à Alger un responsable du ministère de l'Hydraulique. "En plus du parc déjà existant et mis en service, le secteur dispose d'un programme inscrit pour la réalisation de 68 systèmes épuratoires", a affirmé le directeur de l'assainissement et de la protection contre les inondations, Assiou Charif, lors d'une Journée d'étude organisée au siège du ministère de l'Hydraulique sur le thème de "la réutilisation des eaux usées épurées dans les secteurs de l'agriculture et l'industrie, expérience et perspectives".

Ce programme est réparti entre 43 systèmes en cours de réalisation et 25 autres en cours de procédure de lancement, précise M. Charif soulignant qu'à l'achèvement de ce programme, la capacité installée en épuration des eaux usées passera à 1,5 milliard de M3 par an. Le directeur a fait savoir qu'il était prévu la réalisation de plus de 359 km de réseau d'assainissement et de 14 stations de relevage, et de la réhabilitation de sept autres stations du même type. Evoquant l'état actuel du programme national d'épuration des eaux usées, il a souligné "l'amélioration constatée ces dernières années en matière de protection de l'environnement de manière générale et des ressources en eau en particulier".

A ce sujet, il a fait savoir que le pays disposait de 213 systèmes épurations (STEP et lagunes) en fonctionnement avec une capacité de traitement de 1,031 milliard m3 par an, assurant que ce parc fonctionne actuellement à moins de 50 % de ces capacités avec une moyenne de volume traité annuellement de 442 millions de m3, tandis que le taux d'épuration à l'échelle nationale est de l'ordre de 44%. Dans le cadre des opérations inscrites dans le cadre du programme national d'assainissement et d'épuration, il est prévu, selon le même responsable, la mise en service de 27 stations d'épurations (STEP) à l'arrêt actuellement, la réhabilitation et la mise à niveau de 18 autres stations d'épuration, la réhabilitation des potences pour l'irrigation du barrage vert dans six wilayas, ainsi que l'intégration du traitement tertiaire pour la réutilisation des eaux épurées des stations à proximité des périmètres d'irrigation (GPI) pour l'agriculture et l'industrie (notamment le complexe d'El Hadjar).

26 % du budget sectoriel 2024 consacré aux eaux usées

Ces opérations permettront de rehausser la capacité de production d'eau épurée de 152 millions m3/an actuellement pour 51 STEP à 403 millions m3/an, dont 80 % seront réutilisés pour les GPI et en industrie, soit 322 millions m3/an à l'horizon fin 2025, a-t-il détaillé.

Pour sa part, le directeur des programmes d'investissements dans le secteur de l'assainissement, Saïd Belayadi a indiqué que le budget sectoriel prévu dans le cadre de la loi de finances 2024 s'élevait à 164,063 milliards DA, dont 43,153 milliards DA seront alloués aux projets inscrits dans le programme d'assainissement, soit une part de 26 % du budget global de l'investissement.

Le budget d'investissement alloué aux projets d'assainissement a enregistré un croissance de l'ordre de 156 % par rapport à l'année 2023, a-t-il relevé tout en soulignant que les objectifs fixés en la matière portaient notamment sur l'augmentation du taux de récupération des eaux usées et des capacités d'épuration, la lutte contre les maladies à transmission hydrique, la protection de l'environnement et la lutte contre le phénomène des inondations, ainsi qu'une meilleure exploitation des capacités des stations d'épuration. S'agissant de s périmètres irrigués, le directeur général de l'Office national d'irrigation et de drainage (ONID), Nacerddine Rakrouki, a affirmé que l'office couvrait 33 wilayas avec 42 périmètres irrigués étendus sur une superficie totale de 285.000 hectares bénéficiant principalement des grands barrages et des eaux souterraines, alors que le recours aux eaux usées reste à un taux très négligeable. A ce propos, il a mis en avant les importants besoins en eau pour le secteur agricole devant la persistance du stress hydrique constaté ces dernières années. A noter que les travaux de cette journée d'étude clôturés par le ministre de l'Hydraulique, Taha Derbal, ont été marqués par la projection de films documentaires sur la réutilisation des eaux usées réalisés par la société SEAAL et l'ONID.