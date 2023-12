Les investissements en actifs fixes (IAF) dans les réseaux de transport routier et fluvial de la Chine ont augmenté au cours des dix premiers mois de l'année 2023, d'après des données officielles. Les IAF combinés dans les routes et les voies navigables se sont élevés à 2.570 milliards de yuans (environ 361,35 milliards de dollars), en hausse de 4,1% en glissement annuel, selon le ministère des Transports. Les IAF dans les routes ont augmenté de 2,9% en glissement annuel pour atteindre 2.400 milliards de yuans, tandis que ceux réalisés dans les voies navigables ont bondi de 25,8% sur un an pour atteindre 163,12 milliards de yuans. Au cours de la période janvier-octobre, la région autonome du Xizang, dans le sud-ouest de la Chine, était au premier rang quant à l'expansion des IAF routiers parmi les régions de niveau provincial, avec une croissance de 76,4% en glissement annuel. C'est dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine, que les IAF dans les voies navigables ont le plus augmenté, progressant de 347,7%.